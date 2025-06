Osnabrücker Conus wechselt in die Schweiz

Osnabrück (dpa/lni) –

Bastien Conus verlässt den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Der Außenverteidiger wechselt in seine Schweizer Heimat zum Zweitligisten FC Stade Lausannne-Ouchy.

«Wir hatten stets eine sehr offene Kommunikation mit Bastien Conus zu seiner sportlichen Situation. Er wusste entsprechend, dass sich seine Chancen auf Spielzeit nicht maßgeblich verbessern werden. Der Wechsel ist somit, auch mit Blick auf seine weitere Karriere, ein logischer Schritt, für den wir ihm alles Gute wünschen», erklärte Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL, in einer Vereinsmitteilung.

Osnabrück hatte den 27-Jährigen im vergangenen Sommer vom FC Aarau geholt, in der vergangenen Saison bestritt Conus 17 Spiele in der dritten Liga und schoss dabei ein Tor. Das Team des neuen Osnabrücker Trainers Timo Schultz startet nun ohne den Schweizer in die neue Saison.