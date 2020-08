Osnabrück verpflichtet Ken Reichel von Union Berlin

Ken Reichel im Einsatz für Union Berlin. Foto: Tom Weller/dpa/archiv

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück hat Ken Reichel verpflichtet. Der 33-Jährige, der zuletzt für den 1. FC Union Berlin gespielt hatte, erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Bevor Reichel 2018 in seine Heimatstadt Berlin gewechselt war, hatte er elf Jahre für Osnabrücks niedersächsischen Konkurrenten Eintracht Braunschweig gespielt und war dort zeitweise auch Mannschaftskapitän gewesen. Insgesamt kam Reichel bislang 34-mal in der Bundesliga und 210-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Mitteilung des VfL Osnabrück