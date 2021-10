Osnabrück (dpa/lni) – Der VfL Osnabrück hat das Duell mit seinem früheren Trainer Joe Enochs verloren. Gegen den FSV Zwickau mussten sich die Lila-Weißen am Samstag in der 3. Fußball-Liga mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Ronny König erzielte in der 73. Minute den Siegtreffer für die Gäste. Enochs hatte als Profi zwölf Jahre für den VfL gespielt und danach in Osnabrück auch seine Trainerkarriere begonnen. Seit 2018 ist der Amerikaner in Zwickau tätig.

