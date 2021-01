Osnabrück überrascht beim Tabellenführer: 2:1-Sieg in Kiel

Die Osnabrücker Spieler jubeln nach dem Treffer zum 0:2. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lni) – Der VfL Osnabrück hat seine Auswärtsstärke auch beim Tabellenführer Holstein Kiel unter Beweis gestellt und einen perfekten Start ins neue Fußball-Jahr gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag in Kiel völlig verdient mit 2:1 (2:0) und fügten den Gastgebern damit die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie zu. Zugleich beendete der VfL seine Mini-Talfahrt mit drei Niederlagen kurz vor Weihnachten.

Die Treffer für die Lila-Weißen erzielten Niklas Schmidt (27. Minute) und Sebastian Kerk mit einem traumhaften Freistoß (42.). Dem früheren Osnabrücker Ahmet Arslan gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für die Hausherren (90.+3).

Die Osnabrücker mussten auf Ulrich Taffertshofer verzichten, der kurz zuvor Vater geworden und deshalb bei seiner Familie geblieben war. Das Team von Trainer Marco Grote zeigte von Anfang an eine starke Leistung und ließ den spielstarken Spitzenreiter nicht in Schwung kommen. Nach schöner Kombination über Christian Santos und Kerk sorgte Schmidt für die verdiente Führung, die Kerk mit einem sehr schönen Freistoß noch vor der Pause ausbaute. Auch im zweiten Abschnitt überzeugte der VfL weiter und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Kader Holstein Kiel

Spielplan und Tabelle Holstein Kiel

Kader VfL Osnabrück

Trainerteam VfL Osnabrück

Spielplan VfL Osnabrück