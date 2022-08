Osnabrück steht vor Verpflichtung von Schweinsteiger

Osnabrück (dpa/lni) –

Tobias Schweinsteiger soll beim VfL Osnabrück die Nachfolge von Daniel Scherning antreten. Der ältere Bruder von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger soll nach übereinstimmenden Medienberichten den Trainerposten zu Beginn der kommenden Woche übernehmen und die Lila-Weißen in der Dritten Liga zurück in die Erfolgsspur bringen. Schweinsteiger ist aktuell Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dessen Chefcoach Robert Klauß wollte zu der Personalie am Samstagabend nach dem 0:2 der Franken gegen den Hamburger SV nichts sagen. «Zu so etwas äußere ich mich nicht», sagte Klauß.

Osnabrück ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, weil Scherning etwas überraschend zum Zweitligisten Arminia Bielefeld gewechselt war. Bei den beiden jüngsten Unentschieden beim SV Wehen Wiesbaden und gegen den 1. FC Saarbrücken fungierte Tim Danneberg als Interimscoach. Danneberg steht aber nicht als Dauerlösung zur Verfügung, weil er nicht über die nötige Lizenz verfügt.