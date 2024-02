Osnabrück liegt Zehn-Punkte-Plan für mehr Sicherheit vor

Osnabrück (dpa/lni) –

Mehr Videoüberwachung, mehr Ordnungsaußendienst, mehr Präventionsangebote für Jugendliche: Mit verschiedenen Maßnahmen soll die Sicherheit in der Osnabrücker Innenstadt erhöht werden. Dazu hat Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Maßnahmen sollen demnach so schnell wie möglich umgesetzt werden. Ebenfalls geplant: Ein Frauen-Nacht-Taxi, mit dem Mädchen und Frauen für eine Pauschale in Höhe von sieben Euro nach Hause gebracht werden sollen.