Osnabrück leiht Offensivspieler Manu aus

Osnabrück (dpa/lni) –

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat zum Ende des Transferfensters den Offensivspieler Braydon Manu vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle ausgeliehen. Der 27-Jährige bleibt bis zum Saisonende, wie die Niedersachsen mitteilten. Vor seinem Start in Zwolle im vergangenen Sommer hatte Manu 76 Drittliga-Spiele für den Halleschen FC absolviert, für Darmstadt lief er viermal in der Bundesliga und in 56 Zweitliga-Begegnungen auf.