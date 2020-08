Osnabrück in guter Form: 2:0 im Test gegen den SC Heerenveen

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat sich zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart in guter Form präsentiert. Die Niedersachsen bezwangen am Samstag in einem Testspiel den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen mit 2:0 (1:0) und bleiben auch im vierten Vorbereitungsspiel ohne Niederlage. Niklas Schmidt traf bereits nach sieben Minuten, Marc Heider (58.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für das Team von Trainer Marco Grote. Der VfL gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. September beim Oberligisten SV Todesfelde.

