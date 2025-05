Osnabrück holt Rostocker Kevin Schumacher

Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück hat sich für die kommende Drittliga-Saison beim Ligakonkurrenten Hansa Rostock bedient. So wechselt Kevin Schumacher an die Bremer Brücke. Der 27-Jährige absolvierte bereits medizinischen Untersuchungen und unterschrieb am Mittwoch seinen Vertrag.

«Ich kenne den VfL sowie die Bremer Brücke und habe den Verein aus der Distanz immer als emotional und sehr spannend wahrgenommen. Hier möchte ich auf Basis meiner Trainingsleistungen auf möglichst viel Spielzeit kommen und so meinen Teil zum Teamerfolg beitragen», sagte Schumacher.

Ausgebildet wurde er beim SV Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf, ehe es über Bad Pyrmont, Germania Egestorf/Langreder, Werder Bremen II und den TSV Havelse schließlich an die Ostsee zu Hansa ging. Der Linksfuß absolvierte bei den Hanseaten über 80 Zweitligaspiele und kam in der abgelaufenen Saison auf 24 Einsätze in der 3. Liga. «Er ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar, kann dort mit seiner Physis und Schnelligkeit unter anderem die Schiene bearbeiten und so unser Offensivspiel beleben», sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Angaben zur Vertragslänge machte der Club nicht.