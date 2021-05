Osnabrück hofft auf Wunder: Ingolstadt vor Aufstieg

Das Vereinslogo des VfL Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück benötigt in der Relegation gegen den FC Ingolstadt ein Fußball-Wunder, um doch noch den Abstieg aus der Zweiten Liga verhindern zu können. Nach dem klaren 0:3 im Hinspiel spricht alles gegen den Zweitligisten aus Niedersachsen. Die Lila-Weißen setzen gegen den Drittliga-Dritten vor allem auf die Rückkehr einiger Zuschauer ins Stadion an der Bremer Brücke. 2000 Fans sind am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) zugelassen. Schafft der VfL nicht mehr die Wende, steigt er wie die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig in die Dritte Liga ab. Stattdessen darf sich dann der FC Ingolstadt auf Duelle mit Werder Bremen und dem FC Schalke 04 freuen.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-788569/2

Infos zur Relegation

FCI-Kader

Kader Osnabrück