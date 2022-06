Osnabrück eröffnet Saison gegen MSV: Derby in Oldenburg

Osnabrück (dpa/lni) –

Mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg eröffnet der VfL Osnabrück die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Das Auftaktspiel der neuen Drittliga-Spielzeit findet am 22. Juli um 19.00 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.

«Wir freuen uns sehr, das Eröffnungsspiel an der Bremer Brücke unter Flutlicht bestreiten zu dürfen», sagte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Danach geht es für die Lila-Weißen gegen die beiden Absteiger Aue und Ingolstadt. «Wir werden von Anfang an direkt gefordert sein», sagte Shapourzadeh.

Viel Spannung verspricht auch das Niedersachsenderby zwischen dem VfB Oldenburg und dem SV Meppen am ersten Spieltag. Die Oldenburger hatten sich in der Relegation gegen BFC Dynamo einen Platz in der Dritten Liga gesichert.