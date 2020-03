Osnabrück: Corona-Testergebnisse von Schülern am Samstag

Eine Krankenschwester verarbeitet einen Behälter mit einer Probe mit einem Nasenabstrich eines Patienten, der auf das neuartige Coronavirus getestet wird. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Bei den Osnabrücker Schülern, die von einer Skifreizeit in Südtirol zurückgeholt werden, soll am Samstag klar sein, ob eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vorliegt. Aktuell seien vier der insgesamt 55 Kinder erkrankt, noch sei aber nicht klar, was sie haben, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Nur von den Kindern mit Krankheitssymptomen sollen Abstriche genommen und analysiert werden.

Die Stadt Osnabrück hatte am Donnerstag einen Konvoi aus mehreren Bussen und Feuerwehrfahrzeugen mit zwei Ärzten, Rettungsassistenten, Fahrern und zwei Eltern auf den Weg nach Südtirol geschickt, um die Schüler zurückzuholen. Zuvor hatte ein Kind der Gruppe der Gesamtschule Eversburg Fieber bekommen und war vom Vater vorzeitig abgeholt worden. Die drei übrigen erkrankten Kinder sollten in einem separaten Bus nach Osnabrück fahren, um Ansteckungen zu vermeiden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Kinder sich mit dem Coronavirus infiziert hätten, teilte der Sprecher mit. Die Rückkehr der Schüler wurde für den Freitagnachmittag erwartet.

