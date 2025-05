Osnabrück bejubelt Klassenerhalt – Antwerpen bleibt

Osnabrück (dpa) –

Der VfL Osnabrück kann endgültig für ein weiteres Jahr in der 3. Fußball-Liga planen. Nach dem 2:0 gegen Viktoria Köln am Freitag machte am Samstag die Niederlage von Borussia Dortmund II beim SV Wehen Wiesbaden den Klassenerhalt perfekt.

Und das, obwohl die Lila-Weißen beim Amtsantritt von Trainer Marco Antwerpen nach 17 Spieltagen noch acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hatten. Doch nach den Trennungen von Uwe Koschinat und Pit Reimers gelang es Antwerpen, die Mannschaft zu stabilisieren und zur drittbesten Rückrunden-Mannschaft zu machen.

Erleichterung beim VfL

«Ende des vergangenen Jahres war uns klar, dass wir in der Rückserie punkten müssen wie ein Aufsteiger. Dass der Mannschaft und dem Trainerteam das in dieser beeindruckenden Form gelungen ist und wir zwei Spieltage vor Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können, damit konnte man nicht rechnen, mehr noch: Das hätten wir nicht zu hoffen gewagt», sagte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

«Wir sind sicher mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet, trotzdem dürfen wir nach diesem Saisonverlauf alle gemeinsam stolz sein auf das bisher Erreichte», sagte Welling. «Nun dürfen alle, egal ob Spieler, Staff, Fans oder Mitarbeitende auf der Geschäftsstelle den Moment genießen, bevor wir dann in den verbleibenden zwei Ligaspielen und vor allem beim Pokalfinale gegen Lohne nochmal alles raushauen werden», kündigte Antwerpen an.

Trainer bleibt

Durch den Klassenerhalt verlängerte sich auch der Vertrag mit dem Trainer an der Bremer Brücke automatisch um ein Jahr. In den kommenden Wochen werden Antwerpen und Welling nun den Kader für die neue Saison planen, in der der VfL wieder weiter oben mitspielen will.

Fest steht, dass Torwart Lukas Jonsson in Osnabrück bleibt. Der 32 Jahre alte Schwede hat seinen Vertrag bei den Lila-Weißen verlängert.