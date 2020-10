Organspendeskandal: Urteil über Entschädigung erwartet

Eine Figur der Justitia. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Braunschweig (dpa) – Im Verfahren um eine Millionen-Entschädigung für den im Göttinger Organspendeskandal freigesprochenen Arzt wird heute das Urteil erwartet. Das Land Niedersachsen wehrt sich in dem Berufungsprozess am Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig gegen die Zahlung von rund 1,2 Millionen Euro an den Mediziner. 2019 hatte das Landgericht Braunschweig dem Arzt die Entschädigung zugesprochen.

In der Verhandlung Anfang Oktober wurde deutlich, dass der 53-Jährige gute Chancen auf das Geld hat. Die Richterin erklärte damals in einer vorläufigen rechtlichen Bewertung, dass die Berufung Niedersachsens im Wesentlichen für unbegründet erachtet werde. Seine Forderung begründet der Arzt vor allem mit verpasstem Gehalt von 50 000 US-Dollar pro Monat in Jordanien, wo er eigentlich eine neue Stelle antreten wollte.

Der frühere Chirurg an der Göttinger Uniklinik wurde 2015 in einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen.