Orchester des Schleswig-Holstein Festivals für 2023 besetzt

Lübeck (dpa/lno) –

Insgesamt 120 junge Musikerinnen und Musiker aus 32 Nationen bilden das diesjährige Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Am 2. Juli werden sie unter anderem aus Japan, Kanada, Brasilien, Südafrika, Spanien und Australien in Rendsburg anreisen, um dort in sechs Probenphasen verschiedene Programme einzustudieren, wie das Festival am Freitag mitteilte. In insgesamt 17 Konzerten werde das Orchester in Lübeck, Itzehoe, Rendsburg, Lüneburg, Elmshorn, Neumünster, Plön und Hamburg zu erleben sein. Das Festival findet in diesem Jahr vom 1. Juli bis zum 27. August statt.

Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra wurde 1987 von Leonard Bernstein gegründet und setzt sich jedes Jahr neu zusammen. Seither qualifizieren sich Jahr für Jahr über 100 junge Musikerinnen und Musiker bei Probespielen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Sie erhalten ein Stipendium, das ihren Aufenthalt im Nordkolleg Rendsburg während der Festivalsaison von Anfang Juli bis Ende August sowie intensive Probenphasen mit renommierten Dirigenten umschließt.