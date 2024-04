Oranje-Fans planen großes Zeltlager auf Horner Rennbahn

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Auftaktspiel der Niederlande bei der Fußball-EM in Hamburg erwarten die Veranstalter mehr als zehntausend Oranje-Anhänger. Und die stets farbenfrohen und stimmgewaltigen Fans sollen rund um die Partie in einem riesigen Fan-Camp auf der Horner Rennbahn in Hamburg untergebracht werden. Die Behörde für Inneres und Sport bestätigte nun eine entsprechende Anfrage des niederländischen Fußball-Verbands für die Zeit rund um das Spiel gegen Polen am 16. Juni. Die Horner Rennbahn soll zu einem riesigen Zeltplatz für die Besucher aus dem Nachbarland werden.

Schon 1988 bei der EM hatten die Oranje-Fans das Volksparkstadion im Halbfinale gegen Deutschland zu einem Heimspiel für die Elftal gemacht. Die Niederlande setzte sich damals mit 2:1 durch und holte wenig später durch ein 2:0 gegen die Sowjetunion in München den EM-Titel.