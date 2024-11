Orakel Toppmöller über Jubilar Götze: «Gut zugehört»

Frankfurt/Main (dpa) –

Geliefert, wie bestellt: Mario Götze ist der Forderung seines Trainers Dino Toppmöller nachgekommen und hat den Siegtreffer zum 1:0 von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen erzielt. «Ich habe ihm einfach nur gesagt, dass er gut zugehört hat und dass er ein gutes Spiel gemacht hat», antwortete Toppmöller auf die Frage, was er dem Fußball-Weltmeister von 2014 bei seiner Auswechslung gesagt habe.

Der Coach, der am Samstag 44 Jahre alt wurde, hatte vor der Partie am elften Bundesliga-Spieltag einen Treffer von Götze in seinem 100. Pflichtspiel für die SGE prognostiziert. Ob er das jetzt häufiger machen wird? «Dann wäre die Quote wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut», sagte Toppmöller nach der Begegnung mit einem Augenzwinkern.

Sportvorstand freut sich für Götze, Mitspieler loben

Für Götze war es das zweite Saisontor. «Dass er heute getroffen hat, freut mich natürlich für ihn», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den 32-Jährigen, der dafür sorgte, dass die Frankfurter Tabellenzweiter sind und sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern München haben.

Nicht nur seine Tore tun der SGE gut, sondern auch Götzes Erfahrung und Reife, wie Mitspieler Ansgar Knauff betonte. «Er bringt viel Ruhe rein, viel Ballsicherheit.» Verteidiger Nnamdi Collins erklärte, dass Götze der Mannschaft viel Halt gebe – und darüber hinaus auch noch gute Stimmung ins Team bringt. «Er ist ein sehr, sehr lustiger Spieler», so Collins.