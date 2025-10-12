Oppositionsführer Thering: Kurs schadet der Stadt

Thering war vor allem Bürgermeister Tschentscher (SPD) vor, den Volksentscheid unterschätzt zu haben. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem gewonnenen Volksentscheid für eine frühere Klimaneutralität in Hamburg hat CDU-Fraktionsvorsitzender Dennis Thering vor Folgen gewarnt. «Durch das Zustandekommen des sogenannten Zukunftsentscheids wird ein Kurs eingeschlagen, der unserer Stadt in vielerlei Hinsicht schadet», sagte der Oppositionsführer in einer Mitteilung. Er sieht unter anderem die Gefahr für steigende Mieten.

Er warf insbesondere Bürgermeister Tschentscher und der SPD vor, diesen Volksentscheid unterschätzt zu haben. «Die Strategie, darauf zu hoffen, dass das Quorum nicht erreicht wird, hat sich als teurer Irrglaube herausgestellt. Das war politisch naiv und strategisch fahrlässig.»