Opposition stellt Rot-Grün schlechtes Zeugnis aus

Hamburg (dpa/lno) –

Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat der rot-grünen Regierungskoalition eine verheerende Halbzeitbilanz ausgestellt. «Wäre dies ein Fußballspiel, würden Sie sicherlich mit mehreren Toren im Rückstand liegen», sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Parlaments. Allein schon wegen des «Cum-Ex»-Skandals sei die Glaubwürdigkeit von Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner SPD nachhaltig beschädigt. «Dieser SPD-Skandal schwebt über ihrer zweiten Amtszeit und das schadet unserer Stadt massiv.» Und auch in der Energie-, Verkehrs- und Wohnungspolitik hat die rot-grüne Koalition aus Sicht der CDU nichts geleistet. SPD und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück.