Opferstock aufgebrochen und Spenden aus Kirche gestohlen

Gelting (dpa/lno) – Unbekannte Täter haben in der St. Katharinen Kirche in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Opferstock aufgebrochen und die Spenden gestohlen. Die Diebe seien durch einen unverschlossenen Eingang in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag ins Innere der Kirche gelangt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine der Spendenboxen wurde gewaltsam aufgebrochen und das Geld mitgenommen. Den zweiten Opferstock, zugunsten der Turmuhr, versuchten die Täter ebenfalls aufzubrechen, was ihnen offenbar nicht gelang. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Pressemitteilung der Polizei Flensburg