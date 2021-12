Opferschutzbeauftragte erhält mehr als 130 Anfragen

Ulrike Stahlmann-Liebelt, Opferschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Schleswig-Holsteins Opferschutzbeauftragte Ulrike Stahlmann-Liebelt hat in ihrem ersten Amtsjahr insgesamt 136 Anfragen erhalten. Dabei ging es hauptsächlich um Vermittlungsanliegen, finanzielle Hilfen sowie allgemeine Fragen zu Strafanzeigen oder zum generellen Ablauf von Strafverfahren, wie aus dem am Donnerstag in Kiel vorgestellten Tätigkeitsbericht der Zentralen Anlaufstelle für Opfer von Straftaten und deren Angehörige sowie der Opferschutzbeauftragten hervorgeht. Jeder fünfte Hilfesuchende hatte den Wunsch nach gezielter Rechtsberatung zu laufenden oder bereits abgeschlossenen Ermittlungs- und Strafverfahren.

