Opfer beißt Fingerkuppe ab: Drei Jahre Haft für Triebtäter

Eine Statue der Justitia steht neben Aktenbergen. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Itzehoe/Ellerbek (dpa/lno) – Das Amtsgericht Itzehoe hat den Prozess wegen einer sexuellen Nötigung und einer abgebissene Fingerkuppe mit einem Schuldspruch beendet. Der 34 Jahre alte Angeklagte aus Hamburg wurde am Dienstag – wie von der Staatsanwaltschaft verlangt – zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Nach Überzeugung des Gerichts attackierte er am 3. November 2019 in Ellerbek im Kreis Pinneberg eine damals 23-Jährige. Er hielt ihr den Mund zu und griff ihr in den Intimbereich. Bei der Abwehr biss die Frau ihrem Angreifer eine Fingerkuppe ab.

Der ursprüngliche Vorwurf der versuchten Vergewaltigung sei nicht nachweisbar, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. «Wir wissen nicht, wie es weiter gelaufen wäre, wenn sie sich nicht so erfolgreich gewehrt hätte.»

Die Verteidigerin hatte einen Freispruch verlangt. Ihr Mandant habe sich damals verlaufen und die Frau nach dem Weg gefragt. Weil sie nicht reagiert habe, habe er sie angetippt. Sie habe erschrocken aufgeschrien. Durch den Schrei wiederum selber erschrocken, habe er ihr den Mund zugehalten.