Opernneubau: Denkmalverein sieht alte Oper gefährdet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Entscheidung für den Neubau einer Oper in der Hamburger Hafencity hält der Denkmalverein an seiner Petition zum Erhalt der alten Oper fest. «Der Senat hat verkündet, dass die bestehende Staatsoper zwar nicht mehr als Oper, aber als Theater weitergenutzt werden soll», teilte der Denkmalverein mit. Die Umnutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes erfordere immer einen Umbau und damit Eingriffe in die denkmalgeschützte Substanz. «Das Baudenkmal Staatsoper ist durch die Entscheidung des Neubaus auf dem Baakenhöft somit gefährdet», hieß es.

Dies gelte umso mehr, als das Gebäude zukünftig von kommerziellen Betreibern genutzt werden soll, hieß es weiter. Die Gründung einer weiteren staatlichen Theaterstätte in Hamburg sei jedenfalls von den Senatsvertretern ausgeschlossen worden. «Die vom Senat behaupteten Sanierungskosten von einer Milliarde Euro oder mehr entbehren jeder Grundlage, Vergleiche mit Opernprojekten in anderen Städten führen hier nicht weiter», hieß es.

Denkmalverein hat zahlreiche Fragen aufgelistet

Am Freitag hatten sich die Stadt und die Stiftung des Milliardärs Klaus-Michael Kühne (87) darauf geeinigt, eine neue Oper in der Hafencity zu bauen. Kühne hatte angekündigt, für den Neubau bis zu 330 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Die Stadt stellt das Grundstück zur Verfügung und kümmert sich um die Infrastruktur. Das traditionsreiche und denkmalgeschützte Operngebäude an der Dammtorstraße soll danach anderweitig kulturell genutzt werden.

Der Denkmalverein hat zahlreiche Fragen aufgelistet und hofft nun auf eine Klärung und weitere öffentliche Diskussion. Unter anderem möchte der Verein wissen, ob es bereits Bestandsuntersuchungen und Kostenermittlungen für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Staatsoper an der Dammtorstraße gibt. «Wenn ja, warum sind sie bislang nicht bekannt gemacht worden?», hieß es. Außerdem hat der Verein zahlreiche Fragen zu dem Grundstück, das die Stadt der Kühne-Stiftung zur Verfügung stellen möchte, zu den Betriebskosten und dem Architekturwettbewerb.