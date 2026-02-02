Oper «Monster’s Paradise» feiert Uraufführung in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Uraufführung von «Monster’s Paradise» steht heute (19.30 Uhr) in der Hamburgischen Staatsoper auf dem Programm. Regie führt der seit dieser Saison amtierende Intendant Tobias Kratzer. Es ist die erste gemeinsame Musiktheaterproduktion der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und der österreichischen Komponistin Olga Neuwirth seit über 20 Jahren. Beide verbindet eine langjährige künstlerische Freundschaft.

«Monster’s Paradise» beschreibt mit den Mitteln der Grand Guignol Opéra, einer Ende des 19. Jahrhunderts in Paris entstandenen Form des Horrortheaters, den Niedergang der Menschheit in der Hand von Despoten. Zwei Vampirinnen begeben sich darin als Avatare von Jelinek und Neuwirth auf die Erde, auf der ein von Menschen geschaffenes Seemonster um die Vorherrschaft gegen einen tyrannischen König kämpft. Ähnlichkeiten mit US-Präsident Donald Trump sind nicht ausgeschlossen.

Das Libretto haben Jelinek und Neuwirth gemeinsam nach einer Idee von Neuwirth verfasst. In die Musik fließt Neuwirths in der Kindheit entwickelte Liebe für Science-Fiction-Filme sowie Anime und Mangas ein. Moderne Klangexperimente, Elektromusik aber auch eine klassische Orchesterbesetzung kommen zum Einsatz. Außerdem wirken mehrere Chöre mit.