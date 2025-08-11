Onlineführer zu Schattenplätzen an der Lübecker Bucht

Ein Wegweiser der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht liefert Hinweise auf kostenlose Schattenplätze zwischen Scharbeutz und Rettin. Darunter sind Spazierwege, Ruhebänke und Kinderspielplätze. (Archivfoto) Georg Wendt/dpa

Scharbeutz (dpa/lno) –

Der Sommer soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen wieder richtig Fahrt aufnehmen. An der Ostsee soll es bei Sonnenschein und auflandigem Wind bis zu 26 Grad warm werden. Rechtzeitig dazu veröffentlicht die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) auf ihrer Internetseite den «Schattenfinder Lübecker Bucht».

Der Schattenfinder listet 16 kostenlose Sitzplätze, Kinderspielplätze und Badestellen zwischen Scharbeutz und Rettin (alle Kreis Ostholstein) auf. Dazu gibt es jeweils eine kurze Wegbeschreibung. Wer weitere Schattenplätze kenne oder entdecke, könne sie fotografieren und per Mail an die TALB schicken, heißt es auf der Internetseite.