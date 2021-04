Online Walpurgisnacht feiern mit den passenden Utensilien

Anja Müller steht in der «Hexenwerkstatt». Foto: Sina Schuldt/dpa

Beverstedt/Goslar (dpa) – In der Nacht zum 1. Mai sind normalerweise im Harz die Hexen los: Zur Walpurgisnacht kamen in den vergangenen Jahren zehntausende Gäste. Doch in diesem Jahr wird coronabedingt nur online gefeiert. Wer Zuhause vor dem Computer mitmachen will und dafür noch die passenden Utensilien braucht, könnte diese in der «Hexenwerkstatt» von Anja Müller in Beverstedt vermutlich finden. Angeboten werden «Seherkugeln», «Magieöle» oder auch «Zauberkerzen». «Magie hat viel mit Vorstellungskraft zu tun», sagt Anja Müller dazu. «Vieles erfüllt sich allein durch den Glauben daran.»

Im Harz wird die Walpurgisnacht seit Jahrhunderten gefeiert. Nach altem Volksglauben fliegen Hexen auf ihren Besen vom Hexentanzplatz in Thale in Sachsen-Anhalt auf den nahegelegenen Brocken (Blocksberg), um mit dem Teufel zu feiern.

