Online Marketing Rockstars mit 800 Rednern: auch Tarantino

Hamburg (dpa/lno) –

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona soll das OMR Festival wieder in Hamburg stattfinden. Zu den Online Marketing Rockstars werden am 17. und 18. Mai mehr als 800 Redner und 1000 Aussteller in Hamburg erwartet, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Unter den Rednern sei auch der amerikanische Regisseur und Bestseller-Autor Quentin Tarantino («Pulp Fiction»).

Gemeinsam mit der Hamburg Messe + Congress-Gesellschaft veranstaltet OMR auch einen New Mobility Summit zur zukunftsweisenden Mobilität und eine Finance-Forward-Konferenz zum Umbruch in der Finanzwelt. «Unsere Partner, unser Team und alle, die am OMR Festival in irgendeiner Form beteiligt sind, werden versuchen, nach zwei Jahren Pause ein Comeback hinzulegen – und da weiterzumachen, wo wir 2019 aufgehört haben», sagte OMR-Gründer Philipp Westermeyer.