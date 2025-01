Der Co-Chef von About You, Tarek Müller, spricht während einer Veranstaltung in Hamburg. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Online-Händler About You verzeichnet Kundenzuwachs. Die Zahl der aktiven Kunden nahm im dritten Quartal auf 12,8 Millionen zu, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Im vorigen Quartal lag der Wert bei 12,4 Millionen. Der Co-Chef des Unternehmens, Tarek Müller, sprach davon, dass die Kundenzahl auf den Höchststand zurückgekehrt sei. Im Dezember ist bekanntgeworden, dass der Konkurrent Zalando aus Berlin About You einverleiben will. Der Zukauf solle bis Sommer abgeschlossen sein.

Aktive Kunden sind solche, die in den vergangenen zwölf Monaten im Online-Shop des Unternehmens bestellt haben. Den Zuwachs erklärte das Unternehmen mit einer leicht gestiegenen Kauflaune, dem Rabattzeitraum Black Weekend und mit Marketing.

Den Umsatz steigerte About You im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht um 1,3 Prozent auf 558,9 Millionen Euro. Kühles Wetter im September und Oktober habe zu Käufen angeregt. Die Zahl erfasst nicht Bestellungen am Black Weekend. Unterm Strich erzielte About You einen Verlust von 3,9 Millionen Euro, im Vergleichszeitraum betrug der Verlust 10,4 Millionen Euro.