Online-Ausleihe in Bibliotheken wächst rasant

Hannover (dpa/lni) – Die Bibliotheken in Niedersachsen brauchen einen flächendeckenden Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur. Das sei eine der Lehren aus der Corona-Pandemie, sagte Gundula Felten, geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands in Niedersachsen. Deutschland sei generell «nicht an vorderster Front» bei der Digitalisierung, sie sei aber besonders wichtig für ein Flächenland wie Niedersachsen.

In Deutschland wird am Samstag der Tag der Bibliotheken begangen. Allein in Niedersachsen gibt es etwa 960 Bibliotheken, davon etwa 600 in kommunaler Hand. Trotz der Corona-Schließung von Mitte März bis Mitte April hätten die Büchereien den Kontakt zu ihren Nutzern gehalten, sagte Felten in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahlen der Online-Ausleihe seien in der Zeit in die Höhe geschnellt.

Derzeit haben die Bibliotheken mit Einschränkungen geöffnet. «Im Moment entfällt immer noch die Funktion von Bibliotheken als Ort des Lernens, als Ort der Begegnung», sagte Felten. Sie leitet in Hannover die Bibliothek des niedersächsischen Landtags.

