Ombudsfrau hilft hunderten Kindern und Jugendlichen

Kiel (dpa/lno) –

Die Ombudsfrau in der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt in Schleswig-Holstein Jahr für Jahr hunderte Mädchen und Jungen. In den vergangenen zwei Jahren habe sie insgesamt 577 Hilfesuchende beraten, teilte die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni, am Donnerstag in Kiel mit. «Wir erleben nach wie vor einen sehr hohen Beratungs- und Vermittlungsbedarf insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung in stationären Maßnahmen und auch bei ambulanter Hilfe.»