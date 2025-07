Olympique Lyon bei HSV-Saisoneröffnung

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV will mit einem großen Fest seine Fans auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga nach sieben Jahren einstimmen. Der Aufsteiger lädt am 26. Juli zum Volksparkfestival ein. Neben einem umfassenden Rahmenprogramm steht um 15.00 Uhr auch ein Testspiel gegen den siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon an.

Der Sechste der Vorsaison in der Ligue 1 erlebt derzeit turbulente Zeiten. Vor knapp zwei Wochen hatte die französische Fußball-Finanzaufsicht DNCG nach einer Anhörung verkündet, dass Olympique wegen seiner finanziellen Situation nicht in der Ligue 1 bleiben darf.

Harte Konsequenzen drohen den Franzosen

Ein Zwangsabstieg zum Saisonende war gegen Lyon bereits im November 2024 auf Bewährung verhängt worden. Damals beliefen sich die Schulden des Spitzenclubs auf rund 500 Millionen Euro.

Der Club hat Einspruch gegen die Entscheidung der DNCG angekündigt. Die Berufungsverhandlung ist für den kommenden Donnerstag angesetzt. Nach Angaben der «L’Équipe» muss der Verein insgesamt 200 Millionen Euro nachweisen, um doch noch die Lizenz für die erste Liga zu erhalten.

Nach dem Urteil zum Zwangsabstieg hatte es auch personelle Konsequenzen gegeben. Clubbesitzer John Textor trat von seinen Leitungsfunktionen zurück. Die bisherige Mehrheitseignerin des OL-Frauenteams, US-Geschäftsfrau Michele Kang, wurde neue Vorsitzende des Clubs und Geschäftsführerin in Textors Holding Eagle Football.