Olympia-Revanche missglückt: EM-Aus für Wickler/Ehlers

Düsseldorf (dpa) –

Nils Ehlers und Clemens Wickler sind bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in Düsseldorf ausgeschieden. In der Neuauflage des Finales von Paris verlor das in Hamburg trainierende Team gegen die Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig. In einem hochklassigen Match setzten sich die Schweden wie 2024 durch und gewannen mit 21:19, 21:16 .

Ehlers und der an der rechten Schulter lädierte Wickler hielten vor allem im ersten Durchgang gegen die Favoriten hervorragend mit. Die Entscheidung im Düsseldorfer Rochusclub fiel im zweiten Satz, als Ahmann und Hellvig auf 17:11 davonzogen.

Ehlers/Wickler – im Vorjahr noch EM-Zweite – hatte auf eine erneute Medaille gehofft. Als Dritte hätten sie sich direkt für die Weltmeisterschaften im November im australischen Adelaide qualifiziert.