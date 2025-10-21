Olympia-Pläne: Hamburg stellt Info-Termine vor

Hamburg gehört zu den Kandidaten für eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung. (Archivbild) Peter Kneffel/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg hat die Termine für die Informationsveranstaltungen für eine mögliche Bewerbung der Hansestadt um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele bekanntgegeben. Der Auftakt erfolgt am 1. November mit einer siebenstündigen Veranstaltung in der HafenCity Universität. Beginn ist um 11.30 Uhr.

«Wir möchten mit den Hamburgerinnen und Hamburgern über die Bewerbung ins Gespräch kommen. Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mitzumachen, sich einzubringen und Fragen zu stellen», sagte der Hamburger Bewerbungschef Steffen Rülke.

Sieben weitere Termine in den Bezirken geplant

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung folgen Termine in den Bezirken Wandsbek (3. November), Bergedorf (4. November), Harburg (12. November), Nord (17. November), Eimsbüttel (18. November), Altona (20. November) und Mitte (27. November).

Hamburg ist neben Berlin, München und der Region Rhein-Ruhr einer der möglichen Kandidaten für eine deutsche Olympia- und Paralympics-Bewerbung. Die entscheidende Bürgerbefragung für ein Hamburger Antreten ist für den 31. Mai 2026 terminiert.