Ole Werner gegen Leverkusen dabei – Zetterer im Tor

Bremen (dpa) –

Michael Zetterer steht bei Fußall-Bundesligist Werder Bremen weiter im Tor. Trotz der Wiedergenesung des langjährigen Stammkeepers Jiri Pavlenka berief der von einem grippalen Infekt wiedergenesende Trainer Ole Werner den 28-jährigen Zetterer in die Startelf für die Partie am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Werner vertraut derselben Formation wie in den letzten vier Spielen. Auch dort hatte Zetterer schon Pavlenka vertreten.

Der Tscheche hatte wegen Problemen an den Adduktoren pausieren müssen und erstmals wieder im Testspiel in der vergangenen Woche gegen den Zweitligisten Hansa Rostock gespielt. Der 31 Jahre alte Nationalspieler ist seit Juli 2017 in Bremen und absolvierte seitdem 221 Pflichtspiele für Werder. Zetterer ist seit 2015 im Verein. Er war in dieser Zeit auch an andere Clubs ausgeliehen.

Werners Bayer-Kollege Xabi Alonso lässt Nationalspieler Jonathan Tah auf der Bank. Für ihn rückt Robert Andrich in die Innenverteidigung. Andrich hatte am Dienstag in Wien beim 0:2 gegen Österreich sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert.