Oldenburgs Korbjäger verpflichten Aleksandar Zecevic

Oldenburg (dpa/lni) –

Die EWE Baskets Oldenburg haben kurz vor dem Auftakt in die neue Spielzeit der Basketball-Bundesliga noch einmal ihren Kader verstärkt. Wie der Club mitteilte, wurde der 2,07 Meter große Center Aleksandar Zecevic unter Vertrag genommen.

Der 27-jährige Serbe spielte zuletzt für Tsmoki Minsk in Belarus. In den vergangenen Wochen war er als Gastspieler für die Niedersachsen aktiv. Zecevic überzeugte Trainer Pedro Calles sowohl im Training als auch in den Testspielen gegen die Bundesliga-Rivalen aus Rostock, Bonn und Hamburg. «Vom ersten Tag hat er die Situation hervorragend angenommen und sich sportlich und menschlich sehr gut integriert», sagte der spanische Coach.