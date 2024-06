Oldenburgs Basketballer halten Publikumsliebling Konontsuk

Oldenburg (dpa/lni) –

Publikumsliebling Artur Konontsuk spielt weiter für Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg. Der estnische Nationalspieler hat einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben, wie die Niedersachsen mitteilten. Der 24-Jährige war im vergangenen Januar nach Oldenburg gekommen und spielte sich schnell ins Team.

«Es sind nur vier Monate vergangen, seitdem ich nach Oldenburg gekommen bin, aber trotzdem fühle ich mich dem Team, den Fans und der ganzen Organisation schon sehr verbunden», wurde der Flügelspieler in der Mitteilung zitiert.

In den letzten zehn Hauptrundenspielen kam er auf 9,9 Punkte, 6,4 Rebounds und 2,5 Assists im Schnitt. Die Oldenburger hatten die reguläre Saison auf dem neunten Platz beendet und waren in den Play-Ins zur K.-o.-Runde an den Veolia Towers aus Hamburg gescheitert.