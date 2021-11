Oldenburger Lamberti-Markt öffnet

Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in der Oldenburger Innenstadt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – Der Duft von Glühwein, Gebäck und gebrannten Mandeln erfüllt von Dienstag an wieder den Oldenburger Rathausmarkt und den Schlossplatz. Der traditionelle Lamberti-Markt öffnet ab 17.00 Uhr. In diesem Jahr gilt coronabedingt ein Hygienekonzept mit 3G-Regeln an Imbiss- und Ausschankhütten sowie Fahrgeschäften. Der Zugang wird hier nur Geimpften, Genesenen und aktuell Getesteten gewährt. Entsprechend farbige Bändchen gibt es bei Vorlage eines Nachweises sowie des Personalausweises. Bummeln und Einkaufen sind ohne 3G-Nachweis möglich. Der Markt rund um die historischen Gebäude des Alten Rathauses, der St. Lamberti-Kirche und des Schlosses dauert bis zum 22. Dezember. Erstmals wurde der Lamberti-Markt in seiner heutigen Form 1972 abgehalten.

