Oldenburger Basketballer verpflichten Topscorer Michalak

Oldenburg (dpa) – Die EWE Baskets Oldenburg haben den Topscorer der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Michal Michalak wechselt von den Syntainics MBC aus Weißenfels zu den Niedersachsen und erhält dort einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Der 27 Jahre alte polnische Nationalspieler hat in der laufenden Saison einen Punkteschnitt von 20,5. Zudem gelangen ihm durchschnittlich 2,9 Assists und 4,2 Rebounds.

«Michal bringt offensiv als ausgebildeter Shooting Guard ein komplettes Paket mit», wird Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic in einer Baskets-Mitteilung am Donnerstag zitiert. «Er kann auf viele Weisen variabel scoren und hat diese Fähigkeiten als Topscorer der BBL bewiesen. Ich denke, dass unsere Philosophie in der Offensive ideal zu Michal passt und er einer der Schlüsselspieler unserer Offensive sein wird.»

