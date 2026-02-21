Oldenburger Basketballer verpassen Pokal-Finale

München (dpa) –

Die EWE Baskets Oldenburg haben das Pokalfinale klar verpasst. Die Niedersachsen verloren beim Top Four der Basketball-Bundesliga im Halbfinale gegen Alba Berlin mit 78:98 (38:46) und müssen weiter auf den zweiten Pokaltitel nach 2015 warten.

Im Münchner SAP Garden konnten die Oldenburger zwar bis auf Filip Stanic wieder aus dem Vollen schöpfen, dennoch fanden die Niedersachsen nie ihren Rhythmus. Zur Pause lag Alba bereits mit acht Punkten vorne. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Berliner mit einem 13:3-Lauf weiter ab und sorgten so frühzeitig für die Vorentscheidung. Am Ende wurde des richtig deutlich. Auch 29 Punkte von Chris Clemons konnten das Aus nicht verhindern.

Alba trifft im Endspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/Dyn und BR) auf die BMA 365 Bamberg Baskets. Die Franken setzen sich überraschend gegen den deutschen Meister Bayern München nach Verlängerung mit 103:97 (83:83, 34:36) durch und fügten dem großen Favoriten damit eine ganz bittere Niederlage zu.