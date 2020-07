Oldenburger Basketballer verlängern mit Karsten Tadda

Oldenburg (dpa) – Die EWE Baskets Oldenburg setzen auch in der neuen Saison auf Karsten Tadda. Der 31-Jährige verlängerte seinen Vertrag nach Angaben des Basketball-Bundesligisten von Mittwoch um ein Jahr und geht damit bereits in seine vierte Spielzeit in Oldenburg. Tadda ist bereits der fünfte Profi des Teams der vergangenen Saison, der auch zukünftig für die Niedersachsen auflaufen wird.

«Kontinuität und Zusammenhalt haben bei uns einen enormen Stellenwert. Deshalb ist es für uns bedeutend, wichtige Pfeiler, die für die Werte unseres Clubs stehen, in Oldenburg zu halten», sagte Geschäftsführer Hermann Schüller zur Verlängerung mit dem ehemaligen Nationalspieler.

Nicht in Oldenburg bleiben wird dagegen Robin Amaize. Der 26-Jährige, der von Bayern München ausgeliehen war, erhält keinen neuen Vertrag beim Pokal-Finalisten der vergangenen Saison.

