Oldenburger Basketballer holen Sohn von US-Sänger Hornsby

Oldenburg (dpa) – Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat für die nächste Saison den Amerikaner Keith Hornsby verpflichtet. Der 28 Jahre alte Flügelspieler ist der Sohn des US-Musikers und mehrfachen Grammy-Gewinners Bruce Hornsby («The Way It Is»). Der Basketball-Profi spielte in der vergangenen Saison für den polnischen Club Polski Cukier Torun in der Champions League. Das war seine erste Station in Europa. «Nicht umsonst war er auch im Visier von einigen NBA-Clubs. Es gibt nicht viele Spieler auf dem Markt, die dieses Paket mitbringen», sagte Oldenburgs sportlicher Leiter Srdjan Klaric.

