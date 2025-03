Oldenburger Basketballer feiern Comeback-Sieg

Oldenburg (dpa/lni) –

Basketball-Bundesligist Ewe Baskets Oldenburg ist im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der BBL ein wichtiger Erfolg gegen Mitkonkurrent Veolia Towers Hamburg gelungen. Das Team von Cheftrainer Mladen Drijencic bewies erneut seine Heimstärke in dieser Saison und setzte sich nach einem furiosen Auftritt im Schlussabschnitt mit 99:81 (48:48) gegen die Hanseaten durch. Bester Werfer bei den Gastgebern, die ihren elften Sieg im 22. Spiel feierten, war Justin Jaworski (20 Punkte).

Die Hanseaten erwischten den besseren Start, verloren nach der 7:2-Führung aber den Faden. Oldenburg, das neben Spielmacher Eli Brooks erneut auch auf Geno Crandall verzichten musste, nutzte die Schwächephase der Gäste und zog nach einer 12:0-Serie auf 14:7 davon.

Hamburg fing sich danach wieder und kämpfte sich zu Beginn des zweiten Viertels auf 27:28 heran. Die Baskets enteilten anschließend ein weiteres Mal, doch die Towers ließen sich nicht vorentscheidend abschütteln.

In der zweiten Halbzeit knüpften die Hamburger an ihre Leistung in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel an, blieben vorerst das dominierende Team und gingen im Schlussabschnitt mit 77:67 in Führung.

Doch das reichte nicht. Mit einem 23:0-Lauf drehte Oldenburg die Partie und feierte schließlich im elften Heimauftritt den zehnten Erfolg.