Oldenburg sperrt Turnhallen wegen Schneelast auf Dächern

Oldenburg (dpa/lni) –

Wegen des erwarteten Schneefalls sperrt die Stadt Oldenburg vorsorglich vier Sporthallen. Die Sperrung gilt ab 23.00 Uhr bis auf weiteres, wie die Stadt mitteilte. Statiker raten dazu, die Hallen bei einer dichten Schneedecke besser zu schließen. Die zusätzliche Last drohe zu schwer zu werden, hieß es.

Betroffen sind die Hallen der Wallschule, der Grundschule Kreyenbrück, der Grundschule Dietrichsfeld sowie die Halle des Bildungszentrums für Technik und Gestaltung.