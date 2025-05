Oldenburg-Coup: Vier Siege und historischer Vierer-Vergleich

Oldenburg (dpa) –

Nach ihrem kaum noch für möglich gehaltenen Einzug in die Play-Ins wollen die EWE Baskets Oldenburg mehr. «Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt wollen wir auch in die Playoffs», sagte Oldenburgs Artur Konontsuk nach dem Sieg gegen Chemnitz am letzten Spieltag der Basketball-Bundesliga, der zusammen mit den Ergebnissen der Konkurrenz das überraschende Weiterkommen perfekt gemacht hatte. Nächster Gegner: die Rostock Seawolves.

In dieser so spannenden Saison musste erstmals in der Bundesliga-Geschichte ein Vierer-Vergleich über den Einzug in die K.o.-Runde entscheiden. Oldenburg, Rostock, Ludwigsburg und Vechta schlossen die Saison jeweils mit einer Bilanz von 16:16-Siegen ab. Da Oldenburg und Rostock im Vierer-Vergleich die bessere Bilanz hatten, zogen sie in die Play-Ins ein und treffen nun am Dienstag (18.30 Uhr/Dyn) in Oldenburg aufeinander.

Für Oldenburg eine kleine Sensation. Ende April schien die Saison für die EWE Baskets bereits vorbei, doch dann folgten vier Siege in den verbleibenden vier Spielen und etwas Glück beim Ausgang der anderen Partien. Vor allem dass Ludwigsburg in München einen 22-Punkte-Vorsprung noch verspielte, hätte am Sonntag kaum noch jemand für möglich gehalten.

Heimstärke als Trumpf

Nun also gegen Rostock und das auch noch in der heimischen EWE Arena, wo die Oldenburger 13 von 16 Spielen gewonnen haben – besser hätte es für die EWE Baskets nicht laufen können. «Ich bin froh, dass ich meine Reisetasche nicht zu packen brauche und dass wir den Scoutingbogen zu Rostock nur aus der Schublade holen müssen», sagte Trainer Mladen Drijencic bei «Dyn».

Erst am 26.4. April gewann Oldenburg gegen Rostock mit 92:79. Gelingt am Dienstag eine Wiederholung, würde es am Donnerstag gegen den Verlierer des Duells zwischen Alba Berlin und dem Syntainics MBC aus Weißenfels gehen.