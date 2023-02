Scholz wirbt bei Nord-SPD um Vertrauen in Sicherheitspolitik

Husum (dpa) –

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Landesparteitag der schleswig-holsteinischen SPD um Vertrauen in die Sicherheitspolitik seiner Regierung geworden. «Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie dieser Regierung.» Er werde weiter abgewogen handeln, sagte er am Sonntag in Husum zum inzwischen fast ein Jahr dauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Zu Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Scholz, jede Entscheidung werde sorgfältig abgewogen. «Wir haben nie alleine gehandelt. Ich bin ganz sicher, das ist richtig so.» Er wisse, dass viele Menschen hinter dieser Haltung stünden, sagte der Bundeskanzler.