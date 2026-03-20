Ohrringe hinter Schuppen – Fotos in Block-Prozess gezeigt

Hamburg (dpa) –

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 sind im Landgericht Hamburg Fotos der Polizei aus der deutsch-dänischen Grenzregion gezeigt worden. Hinter einem Schuppen seien Ohrringe der damals 13-jährigen Tochter gefunden worden, sagte ein Kriminalbeamter als Zeuge zu einem Bild der Schmuckstücke. Der 50-Jährige war kurz nach der Tat mit einer Kollegin zu dem Ort bei Harrislee gefahren, den das Mädchen beschrieben hatte.

Sie hätten dabei eine Frau getroffen, die von einem parkenden Wohnmobil berichtet habe, das am 1. Januar verschwunden gewesen sei, berichtete der Polizist weiter.

Die beiden jüngsten Kinder der angeklagten Hamburger Unternehmerin Christina Block, die beim Vater in Dänemark lebten, wurden laut Anklage von einer israelischen Sicherheitsfirma an ihrem Wohnort in ein Auto gezerrt. Später seien der Junge und das Mädchen mit einem Wohnmobil nach Süddeutschland gebracht worden. Den Auftrag soll nach einem langen Sorgerechtsstreit die Mutter gegeben haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet das.