Ohne Ticket im ICE: gesuchter Sexualstraftäter verhaftet

Hannover (dpa/lni) – Nachdem er ohne Ticket im ICE unterwegs war, ist ein gesuchter Sexualstraftäter von der Bundespolizei gefunden und verhaftet worden. Wie die Polizei am Sonntag miteilte, war der 19 Jahre alte Mann ohne Ticket zwischen Hamburg und Hannover unterwegs. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten in Hannover fest, dass es sich bei dem jungen Mann um einen gesuchten Sexualstraftäter handelte, der während einer Bewährungsstrafe Anfang 2021 untergetaucht war. Zuvor war er vom Amtsgericht Augsburg wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Bundespolizisten eröffneten den Sicherungshaftbefehl und brachten den 19-Jährigen in Gewahrsam. Der junge Mann war zuvor bereits wegen anderer Straftaten auffällig geworden, unter anderem wegen Körperverletzung und Brandstiftung.

