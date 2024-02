Ohne Autobahnen und GPS: Baltic Sea Circle startet

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg startet am Samstag eine Abenteuer-Rallye zum Polarkreis. Im Rahmen der «Baltic Sea Circle Winter Edition» machen sich am Vormittag (11.00 Uhr) 120 Teams mit ihren Autos, Vans, Trucks und Motorrädern vom Hamburger Fischmarkt aus auf den Weg in den Norden. Die Regeln für die Reise zum Nordkap sind dabei klar: Es dürfen weder Navigationsgeräte und GPS noch Autobahnen genutzt werden. Mit ihren mindestens zehn Jahre alten Fahrzeugen müssen sich die Teilnehmenden aus 18 verschiedenen Ländern ganz klassisch nur mit Landkarte und Kompass durchschlagen. Dabei durchqueren sie neun Länder und müssen verschiedene Aufgaben erfüllen.

Unter den Startern sind viele Geländewagen, aber auch ein alter VW Käfer, ein alter Porsche 911 und sogar drei Motorradfahrer. Das ist Veranstalterangaben zufolge für die Reise in den polaren Winter durchaus außergewöhnlich. In Litauen wollen die Teilnehmenden mit ihren Autos ein Friedenszeichen bilden. Jedes Team sammelt zudem Geld auf der Plattform betterplace.org, das einem guten Zweck zugutekommt.