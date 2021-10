Offshore-Windkraftbranche trifft sich in Bremerhaven

Windkrafträder des Offshore-Windparks «Nordergründe». Foto: picture alliance / Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Unter dem Motto «Offshore Wind: Klimaschützende Wertschöpfung» treffen sich von heute in Bremerhaven Unternehmen der Windkraftbranche, Politiker, Ingenieure und Wissenschaftler zu einer Fachkonferenz. Schwerpunkte sind unter anderem der Ausbau von Windkraftanlagen in der Nordsee, die Stromtransportwege und das immer wichtiger werdende Thema grüner Wasserstoff. Dieses Gas wird aus erneuerbarer Energie und Wasser im Elektrolyse-Verfahren gewonnen. Auf dem Vortragsprogramm stehen auch der Rückbau und das Recycling von Offshore-Windkraftanlagen. Partnerland der «Windforce Conference» ist in diesem Jahr Schottland.

