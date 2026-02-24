Offiziell: Holstein Kiel trennt sich von Trainer Rapp

24. Februar 2026 11:22
Nicht mehr Trainer von Holstein Kiel: Marcel Rapp. Uli Deck/dpa
Nicht mehr Trainer von Holstein Kiel: Marcel Rapp. Uli Deck/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich von Trainer Marcel Rapp getrennt. Der Club bestätigte heute entsprechende Medienberichte.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-728141/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite